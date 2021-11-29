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Мужчина получил травмы головы в массовой драке в центре Москвы

Полицейские уже задержали подозреваемого в избиении, это житель Подмосковья

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после того, как в ходе драки с участием шести человек в центре Москвы мужчина получил тяжелые травмы головы, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Вчера в 01:00 поступило сообщение о драке шести человек на улице 1-я Тверская Ямская. Одному из пострадавших проломили затылочную и височную кости в ходе конфликта", - рассказал собеседник агентства.

Полицейские уже задержали подозреваемого в избиении, это житель Подмосковья. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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