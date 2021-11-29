В ДТП на Кубани погиб один человек

КРАСНОДАР, 29 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое доставлены в больницу после ДТП на трассе Краснодар - Кропоткин с участием большегруза, сообщили ТАСС в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщало об аварии на автодороге Краснодар - Кропоткин с участием грузового и пять легковых автомобилей. "В результате происшествия водитель автомобиля Opel погиб на месте, водитель и пассажир автомобиля ВАЗ 2112, а также пассажир автомобиля Peugeot доставлены в лечебное учреждение для обследования", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина 1965 года рождения, управляя автомобилем Opel, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком "Камаз" с прицепом. От удара "Камаз" изменил траекторию движения и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с четырьмя автомобилями.