В ДТП в Ленинградской области погибли четыре человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Четыре человека скончались в результате ДТП в Кингисеппском районе Ленинградской области, водитель каршерингового автомобиля Volkswagen Polo выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с грузовиком Shacman. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В результате столкновения водитель и три пассажира автомобиля Volkswagen Polo скончались на месте. По факту ДТП полиция проводит проверку", -говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что инцидент произошел 29 ноября в 00:35 на 43-м километре подъездного пути к морскому торговому порту Усть-Луга. 27-летний водитель на арендованном автомобиле Volkswagen Polo при обгоне выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Shacman под управлением мужчины 1988 года рождения.