Начальника отряда нижегородской колонии задержали по подозрению в получении взятки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноября. /ТАСС/. Следователи Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении начальника отряда одной из колоний, которого подозревают в получении крупной взятки. По версии следствия, мужчина должен был подготовить положительную характеристику заключенного для условно-досрочного освобождения, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следователем СО по г. Бору возбуждено уголовное дело в отношении начальника отряда ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5, ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-11 ГУ ФСИН России по Нижегородской области получил взятку 160 тыс. рублей через посредника, действующего по просьбе заключенного, отбывающего наказание в исправительной колонии. Следствие считает, что мужчина должен был подготовить документы с положительной характеристикой для условно-досрочного освобождения заключенного.

"Противоправные действия подозреваемого выявлены и пресечены следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УСБ ГУ ФСИН и УФСБ по региону. Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - добавили в СК.