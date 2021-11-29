Суд в Калмыкии вынес приговор мужчине, незаконно удерживавшему на ферме пастуха

ЭЛИСТА, 29 ноября. /ТАСС/. Суд в Калмыкии приговорил фермера, незаконно удерживавшего на животноводческой стоянке жителя Ставропольского края, к ограничению свободы сроком на один год, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Ранее сообщалось, что 44-летний житель Ставрополя, работавший пастухом в Яшкульском районе Калмыкии, незаконно удерживался на территории животноводческой стоянки. В отношении 30-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело.

"Собранные Яшкульским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Калмыкии доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговору 30-летнему местному жителю. Он признан виновным по ч. 1 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением"). Виновному назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что с 7 января 2021 года житель Ставрополя работал на животноводческой стоянке обвиняемого. 14 января, будучи неудовлетворенным условиями работы, мужчина решил уехать домой. Однако обвиняемый, пользуясь тем, что его работник не ориентируется, у него нет денег и средств связи, применяя насилие, по 23 марта незаконно удерживал его на своей животноводческой стоянке. Фермер полностью признал свою вину. Приговор в законную силу не вступил, добавили в пресс-службе ведомства.