{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Приморье

Площадь возгорания оценили в 76 кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября. /ТАСС/. Пять человек погибли во время пожара в одном из частных жилых домов Уссурийска. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

"29 ноября в 20:41 (13:41 мск) на пульт пожарно-спасательной службы города Уссурийска поступило сообщение о том, что на улице Столетова горит частный жилой дом. Спустя пять минут к месту происшествия прибыли расчеты огнеборцев. В 21:41 (14:41 мск) пожар локализовали, а в 21:42 (14:42 мск) ликвидировали открытое горение на площади 76 кв. м. К сожалению, на пожаре были обнаружены пять человек без признаков жизни", - сообщили в пресс-службе.

На тушении были задействованы 15 человек личного состава и пять единиц техники.

В пресс-службе МЧС ТАСС сообщили, что число пожаров в частном жилом секторе возрастает каждую зиму, в том числе из-за неисправности электрического и теплового оборудования.

Теги
РоссияПриморский край
Глава Саратовской области обратился в полицию из-за фейкового комментария от его имени
В комментарии сообщается, что якобы "правительство Саратовской области намерено отказаться от поддержки со стороны председателя Госдумы Вячеслава Володина
Читать полностью