Глава Саратовской области обратился в полицию из-за фейкового комментария от его имени

ТАСС, 29 ноября. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подал заявление в правоохранительные органы, в котором попросил найти и наказать заказчика и создателя фейковой информации, опубликованной в интернете от его имени, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства в своем Telegram-канале.

"Губернатор Валерий Радаев обратился в правоохранительные органы с заявлением о поиске и наказании заказчика, а также создателя фейковой информации, которая 28 ноября текущего года опубликована в сети Интернет", - говорится в сообщении.

Ранее в интернете появилась фейковая страница федерального интернет-СМИ с "несуществующим комментарием" Радаева, отметили в пресс-службе. В новости сообщается, что якобы "правительство Саратовской области намерено отказаться от поддержки со стороны Вячеслава Володина (председатель Госдумы - прим. ТАСС)".