Более 3 тыс. человек остались без света в Псковской области из-за непогоды

ПСКОВ, 29 ноября. /ТАСС/. Дома более 3 тыс. жителей Псковской области остались без электричества из-за налипания снега на проводах, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона. Сейчас в регионе идет снег, температура воздуха около минус трех градусов, ночью ожидается похолодание до минус пяти градусов.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 29 ноября по северным и западным районам Псковской области, а также в течение суток 30 ноября в большинстве районов Псковской области ожидается сильный снег, местами с мокрым снегом.

"Из-за выпадения большого количества осадков и налипания снега на провода в ряде районов Псковской области наблюдаются перебои с электроснабжением. Без электроснабжения остались 287 населенных пунктов, более 3 тыс. жителей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, больше всего отключений фиксируется в Печорском, Бежаницком, Новосокольническом, Локнянском районах. "На местах оперативно работают 48 бригад электриков, которые переключают потребителей на резервные линии, важные социальные объекты также переводятся на резервные источники питания", - говорится в сообщении.