СК возбудил дело о похищении мужчины в Твери, возможно причастного к заказному убийству

ТАСС, 29 ноября. Следователи возбудили уголовное дело после похищения неизвестными жителя города Твери. В отношении потерпевшего проводится проверка на причастность к совершению заказного убийства предпринимателя и ряду поджогов автомобилей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья и с угрозой применения такого насилия"). <...> Следственным и оперативным путем проверятся полученная информация о причастности потерпевшего к совершению по заказу лица, ранее арестованного судом по подозрению в убийстве предпринимателя на территории тверского региона в 2008 году, ряда поджогов автотранспортных средств на территории города Твери", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным следствия, 10 ноября неустановленные на данный момент лица поместили мужчину 1988 года рождения в салон автомобиля и повезли его из Твери в сторону Калининского района. В районе деревни Константиновка они остановились, в ходе разговора угрожали ему, "применяя специальное средство", а также нанесли множество ударов. "Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, а также установление их местонахождения", - добавили в пресс-службе.