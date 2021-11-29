На Кубани нашли 12-летнюю девочку, пропавшую накануне

КРАСНОДАР, 29 ноября. /ТАСС/. Пропавшую 28 ноября в Горячем Ключе в Краснодарском крае 12-летнюю девочку нашли живой в Москве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

28 ноября региональный поисковый отряд "Лиза Алерт" начал поиски ребенка. По их информации, девочка ушла из дома в неизвестном направлении.

"В результате грамотно спланированных следователем территориального следственного отдела следственным действиям и разыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками полиции при участии следователя-криминалиста регионального управления СКР, установлено место нахождения пропавшей в Москве. В ближайшее время она будет доставлена к следователю для опроса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следователем продолжается проведение проверки, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в адрес органов профилактики направят соответствующую информацию с целью недопущения подобных случаев и принятия мер реагирования.