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Девочка и ее отец погибли, выпав из окна многоэтажного дома в Калининграде

Проводится доследственная проверка

КАЛИНИНГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. После падения из окна многоэтажного дома в Калининграде погибли 11-летняя девочка и ее отец. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в силовых структурах региона.

"В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что возле многоэтажного жилого дома по улице Горького в Калининграде обнаружены тела 11-летней девочки и ее 48-летнего отца с повреждениями, характерными для падения с высоты", - сообщил источник ТАСС.

На месте работают представители правоохранительных органов.

В региональном следственном управлении СК России ТАСС сообщили, что следственные органы проводят доследственную проверку по факту смерти ребенка и ее отца. "По факту гибели девочки и ее отца проводится доследственная проверка, детально выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в ведомстве, не став уточнять детали.

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