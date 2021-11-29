В поселке Севастополя отключили отопление из-за врезавшегося в трубопровод автовоза

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Теплоснабжение нарушено в поселке Сахарная Головка в пригороде Севастополя из-за ДТП, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе городского правительства.

"В настоящий момент из-за ДТП отключено теплоснабжение в Сахарной Головке", - сказала представитель правительства.

Заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа уточнила, что 29 ноября в 12:15 грузовик-трал, перевозивший легковые автомобили, двигался со стороны трассы "Таврида" и въехал на участок, где запрещено движение грузовых автомобилей.

"Водитель большегруза на закруглении дороги в районе дома 2 по улице Нефтяная не справился с управлением, съехал с проезжей части и наехал на препятствие - магистральный трубопровод тепловой сети, который в результате был поврежден. Также незначительные повреждения получили несколько легковых автомобилей, перевозимые тралом. Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии людей не зафиксировано", - пояснила она.

Согласно данным открытых источников, в Сахарной Головке проживают более 4 тыс. человек. Температура воздуха в Севастополе в понедельник около 20-22 градусов выше нуля.