Госпитализированная после взрыва газа в Махачкале женщина умерла в больнице

МАХАЧКАЛА, 29 ноября. /ТАСС/. Женщина, госпитализированная с 90% ожогов тела после взрыва газа в частном доме в Махачкале, умерла в больнице, сообщили ТАСС в понедельник в ожоговом центре Республиканской клинической больницы.

"К сожалению, скончалась женщина, которая получила 90% ожогов тела при взрыве газа в частном доме в Махачкале. Наши специалисты в круглосуточном режиме боролись за ее жизнь. Ее восьмилетний сын остается в реанимации в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Взрыв газа произошел 22 ноября в частном доме в Махачкале. Ранее сообщалось об одном погибшем, троих госпитализированных - в их числе двое несовершеннолетних. По предварительной информации, возгорание произошло по причине утечки газа из подземного газопровода высокого давления.