{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Приговор экс-схимонаху Сергию огласят 30 ноября

Гособвинение просит признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима
Николай Романов Пресс-служба Басманного суда/ТАСС
Описание
Николай Романов
© Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы во вторник, 30 ноября, огласит приговор бывшему схимонаху Сергию (Николаю Романову). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Оглашение итогового судебного акта состоится 30 ноября в 14:00", - сказала собеседница агентства.

Государственный обвинитель по итогам судебного разбирательства просил признать подсудимого виновным по ч. 1 ст. 330, ч. 3 ст. 148, п. "в", "д" ч. 3 ст. 110.1 УК РФ и назначить окончательное наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Романов отрицает вину, его защита просила суд вынести оправдательный приговор.

Рассмотрение дела в отношении экс-схиигумена проходит в Измайловском суде Москвы, оно закрыто для публики режиме в связи с карантинными мерами.

Согласно материалам дела, несмотря на отлучение от церкви, обвиняемый незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, "в дальнейшем публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству". Также он опубликовал в интернете видео с призывами к самоубийству под видом религиозной идеологии христианства. По данным СК, ранее фигурант был осужден за убийство и разбойное нападение на 13 лет лишения свободы, после отбывания наказания вышел на свободу в конце 1990-х годов.

Теги
Россия
В Петербурге отца двух девочек, погибших после пожара, приговорили к условному сроку
Предположительно, 30-летний мужчина не потушил окурок и ушел из квартиры, оставив девочек одних, из-за чего и случилось возгорание
Читать полностью