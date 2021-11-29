Приговор экс-схимонаху Сергию огласят 30 ноября

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы во вторник, 30 ноября, огласит приговор бывшему схимонаху Сергию (Николаю Романову). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Оглашение итогового судебного акта состоится 30 ноября в 14:00", - сказала собеседница агентства.

Государственный обвинитель по итогам судебного разбирательства просил признать подсудимого виновным по ч. 1 ст. 330, ч. 3 ст. 148, п. "в", "д" ч. 3 ст. 110.1 УК РФ и назначить окончательное наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Романов отрицает вину, его защита просила суд вынести оправдательный приговор.

Рассмотрение дела в отношении экс-схиигумена проходит в Измайловском суде Москвы, оно закрыто для публики режиме в связи с карантинными мерами.

Согласно материалам дела, несмотря на отлучение от церкви, обвиняемый незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, "в дальнейшем публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству". Также он опубликовал в интернете видео с призывами к самоубийству под видом религиозной идеологии христианства. По данным СК, ранее фигурант был осужден за убийство и разбойное нападение на 13 лет лишения свободы, после отбывания наказания вышел на свободу в конце 1990-х годов.