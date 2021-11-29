Директору УК в Карелии дали условный срок после гибели мужчины из-за падения льда с крыши

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил директора управляющей компании в Петрозаводске к трем годам лишения свободы условно после гибели мужчины, на которого в марте 2021 года с крыши дома упала ледяная глыба. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

"Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком три года условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

Руководителя управляющей компании признали виновным по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека" (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Установлено, что подсудимый осознавал опасность схода снега и наледи с крыши дома по улице Куйбышева, но не организовал качественную работу подрядчика по очистке кровли, что привело к тому, что под собственным весом ледяная масса упала на человека.

Директор компании в суде признал свою вину и возместил потерпевшей стороне моральный вред в сумме 1 млн рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что тело мужчины обнаружили 14 марта у одного из многоквартирных домов в центре Петрозаводска. Позже следователи возбудили уголовное дело. На место инцидента выезжал глава региона Артур Парфенчиков. Он дал поручение чиновникам региона проверить состояние кровли на объектах всех социальных учреждений, в том числе в школах, больницах, домах культуры. По словам главы республики, основную часть кровли здания, где произошла трагедия, очищали от снега, однако коммунальщики оставили на ее краю узкую кромку льда, которая и обрушилась на прохожего.