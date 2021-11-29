В Петербурге отца двух девочек, погибших после пожара, приговорили к условному сроку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил к условному сроку петербуржца, у которого после пожара в квартире погибли две дочери от отравления угарным газом, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Красносельский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Музычука, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ, ст. 125 "Оставление в опасности" УК РФ", - говорится в сообщении.

Установлено, что днем 24 апреля Музычук ушел из своей квартиры по улице Героев, "оставив источник зажигания малой мощности (возможно, окурок)". Из-за этого в одной из комнат произошло возгорание на площади 6 кв. м. Оставленные дома девочки 2016 и 2018 г. р. в тяжелом состоянии были госпитализированы, однако вскоре умерли от отравления окисью углерода.

Ранее следствие предполагало, что причиной пожара могло стать возгорание бытовой техники.

Сообщается, что Музычук вину признал, дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года и два месяца условно с испытательным сроком в три года.