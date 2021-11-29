СМИ: в ЮАР начался процесс досрочного освобождения Оскара Писториуса

ПРЕТОРИЯ, 29 ноября. /ТАСС/. Известный южноафриканский легкоатлет-паралимпиец Оскар Писториус, отбывающий 13-летний срок за убийство, переведен из Претории в тюрьму города Гкеберха (бывший Порт-Элизабет) в рамках начавшегося процесса его возможного условно-досрочного освобождения (УДО). Об этом сообщил в понедельник местный новостной портал News-24.

"Писториус отбыл уже половину своего срока и имеет право на УДО", - заявил представитель департамента исправительных учреждений ЮАР Сингабахо Нхумало. По его словам, нынешний перевод заключенного сделан с той целью, чтобы Писториус мог общаться с семьей убитой им у себя дома в феврале 2013 года молодой женщины Ривы Стинкамп.

Согласно действующим в ЮАР правилам, первым шагом к УДО должно быть признание осужденным своей вины перед жертвой или в случае убийства - перед ее родственниками. В случае если последние согласятся с тем, что преступник раскаялся, то дело о предоставлении УДО поступит в следующую инстанцию.

Как передает портал, семья Стинкамп готова признать тот факт, что Писториус раскаялся, если он соответствующим образом поведет себя во время предстоящей встречи с родственниками убитой.

Возможность подать на УДО появилась у Писториуса недавно, когда суд пересчитал ему срок и включил в него время, проведенное в предварительном заключении. В ЮАР считают, что Писториус может выйти на свободу уже в ближайшие месяцы.

35-летний Писториус, у которого ампутированы обе ноги ниже колена, выступал с протезами на чемпионате мира по легкой атлетике 2011 года, где выиграл серебро в эстафете 4 по 400 метров. Также он стал первым в истории паралимпийцем, который принял участие в Олимпийских играх. Южноафриканец участвовал на Играх 2012 года в Лондоне. Писториус является шестикратным чемпионом Паралимпийских игр.