В Севастополе при работах на винограднике обнаружили снаряды времен войны

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Рабочие обнаружили на винограднике в пригороде Севастополя снаряды, бомбу и мину, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

"Оперативно прибыв на место обнаружения боеприпасов, взрывотехники севастопольской инженерно-технической группы ОМОН "Беркут", выполнив обследование, установили, что найденные предметы - восемь артиллерийских снарядов, 82-миллиметровая минометная мина и противотанковая авиационная бомба ПТАБ 2,5-1,5. Все боеприпасы относятся к периоду Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что взрывоопасные предметы нашли рабочие при распашке грунта на виноградниках. Добавляется, что росгвардейцы обеспечили охрану и временное оцепление до прибытия саперов регионального управления МЧС, которым боеприпасы передали для дальнейшего уничтожения.

Во время Великой Отечественной войны Севастополь почти год держал оборону, в его окрестностях шли ожесточенные бои, сам город подвергался артобстрелам и авианалетам. Отбить город советским войскам удалось в мае 1944 года после четырех дней тяжелейших боев. До сих пор в городе и его окрестностях находят снаряды тех времен.