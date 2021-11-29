{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Севастополе при работах на винограднике обнаружили снаряды времен войны

До прибытия саперов территорию оцепили сотрудники Росгвардии

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Рабочие обнаружили на винограднике в пригороде Севастополя снаряды, бомбу и мину, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

"Оперативно прибыв на место обнаружения боеприпасов, взрывотехники севастопольской инженерно-технической группы ОМОН "Беркут", выполнив обследование, установили, что найденные предметы - восемь артиллерийских снарядов, 82-миллиметровая минометная мина и противотанковая авиационная бомба ПТАБ 2,5-1,5. Все боеприпасы относятся к периоду Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что взрывоопасные предметы нашли рабочие при распашке грунта на виноградниках. Добавляется, что росгвардейцы обеспечили охрану и временное оцепление до прибытия саперов регионального управления МЧС, которым боеприпасы передали для дальнейшего уничтожения.

Во время Великой Отечественной войны Севастополь почти год держал оборону, в его окрестностях шли ожесточенные бои, сам город подвергался артобстрелам и авианалетам. Отбить город советским войскам удалось в мае 1944 года после четырех дней тяжелейших боев. До сих пор в городе и его окрестностях находят снаряды тех времен.

Теги
РоссияКрымСевастополь
Около 200 судов ждут прохода через Керченский пролив
Движение затруднено из-за непогоды
Читать полностью