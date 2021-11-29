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В ДТП с микроавтобусом в Мурманске пострадали четыре человека

Двоих госпитализировали

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и трех легковых автомобилей в Мурманске, сообщили в понедельник ТАСС в региональном главке МЧС.

"Четверо пострадавших. Двоих увезли в больницу. Предварительно, с сотрясением головного мозга и переломом носа, двоим оказали помощь на месте ДТП без госпитализации", - сказал собеседник агентства, уточнив, что все пострадавшие - пассажиры маршрутного такси.

По данным регионального МЧС, ДТП произошло у дома 55 на Кольском проспекте. "Произошло столкновение трех легковых автомобилей и пассажирского микроавтобуса 51-го маршрута", - отмечается в сообщении.

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