В ДТП с микроавтобусом в Мурманске пострадали четыре человека

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и трех легковых автомобилей в Мурманске, сообщили в понедельник ТАСС в региональном главке МЧС.

"Четверо пострадавших. Двоих увезли в больницу. Предварительно, с сотрясением головного мозга и переломом носа, двоим оказали помощь на месте ДТП без госпитализации", - сказал собеседник агентства, уточнив, что все пострадавшие - пассажиры маршрутного такси.

По данным регионального МЧС, ДТП произошло у дома 55 на Кольском проспекте. "Произошло столкновение трех легковых автомобилей и пассажирского микроавтобуса 51-го маршрута", - отмечается в сообщении.