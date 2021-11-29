МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Рейсовый пассажирский автобус в Ивановской области наехал на лежащего на дороге человека, который, предположительно, был уже мертв, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД по региону.

"Рейсовый пассажирский автобус наехал на лежащего на дороге человека. Мужчина уже, вероятно, был мертв. Сотрудники полиции разбираются в причинах и обстоятельствах гибели человека", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, погибшего мужчину пока не опознали, инцидент произошел на автодороге Кинешма - Юрьевец.