Троллейбусное сообщение между Симферополем и Ялтой прервано из-за ураганного ветра

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Ураганный ветер оборвал провода на маршруте самой длинной в мире троллейбусной линии от Симферополя до Ялты, движение электротранспорта в вечером 29 ноября остановилось, сообщил ТАСС врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Ранее ветер вызвал веерные отключения света в Симферополе и его пригородах, повалены десятки деревьев.

"В Добровской долине отключилось электричество из-за того, что деревья попадали. Пригородные троллейбусы остановились, силами компании "Крымтроллейбус" автобусами людей развозят по поселениям", - сказал Лукашенко.

По его словам, все остальные троллейбусные маршруты Крыма функционируют. "Если где-то пропадает электричество, его подключают. Критичного пока нет", - сказал он.

Также он уточнил, что движение по Крымскому мосту вопреки непогоде идет в штатном режиме.

Главное управление МЧС России по Республике Крым ранее предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с 29 и 30 ноября. 26 ноября ведомство распространило штормовое предупреждение, непогода ожидалась в Крыму из-за прохождения фронтальных разделов. Жителям и гостям полуострова рекомендовали воздержаться от выхода в горы, море и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.