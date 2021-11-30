Медведь напал на женщину в Артеме

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Медведь напал на женщину в Артемовском городском округе, который находится в 36 км от Владивостока. Об этом сообщается во вторник на странице администрации городского округа в Instagram.

"В районе улиц Сиреневой, Механизаторов и Солнечной замечен медведь. По предварительной информации, животное напало на жительницу Артемовского городского округа. Просьба соблюдать осторожность и не выходить из дома без необходимости. Полицией и центром [реабилитации тигров и других редких животных] "Тигр" принимаются меры по поимке животного", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Артема ТАСС сообщили, что женщина жива. Ее доставили в травматологическое отделение больницы с рваными ранами.

Местных жителей, которые увидят хищника, просят сообщить об этом в Единую диспетчерскую службу по номеру телефона 112.