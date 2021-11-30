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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 4,9

Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала

БАНГКОК, 30 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано во вторник на филиппинском острове Минданао. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии республики.

По его данным, эпицентр находился в 4 км к северо-востоку от муниципалитета Губернатор Дженерозо, население которого составляет около 60 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 30 км.

Специалисты исключили вероятность возникновения повторных подземных толчков в этом районе. Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.

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