На Чукотке выявили факт подлога во время ремонта в центре дополнительного образования

ТАСС, 30 ноября. Прокуратура Чаунского района Чукотки выявила факт служебного подлога при организации работ по ремонту спортивного зала в центре дополнительного образования. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что директор образовательного учреждения МБОУ "Центр образования города Певек", достоверно зная о том, что весь перечень работ по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту спортивного зала в образовательном учреждении не исполнен, подписала акты выполненных работы. Таким образом она пыталась уклониться от обязанности подготовить документы для выставления исполнителю контракта пени.

"В результате указанных действий индивидуальному предпринимателю, проводившему ремонтно-строительные работы, незаконно оплачены бюджетные денежные средства за фактически не исполненные контрактные обязательства. По материалам проверки прокуратуры возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении должностного лица по признакам преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог")", - говорится в сообщении.