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Жители четырех районов Дагестана остались без света из-за аварии

Ремонтные бригады приступили к устранению неполадок

ТАСС, 30 ноября. Аварийное отключение электроснабжения произошло в четырех районах Республики Дагестан. Бригады специалистов уже приступили к восстановлению света, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Поступила информация о том, что на ВЛ-110 "Шамильское-Анцух" <…> произошло аварийное отключение электричества. В результате под отключение электроэнергии попадают четыре муниципальных района: частично Шамильский, Цунтинский, Тляратинский районы и Бежтинский участок", - говорится в сообщении.

По данным регионального МЧС, ремонтные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения. Задействованы 13 человек и пять единиц техники.

Указанные районы расположены на юго-западе и западе республики. Население четырех районов составляет более 70 тыс. человек.

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