Двое детей пострадали при взрыве газа в частном доме в Люберцах

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в частном доме в деревне Торбеево в Люберцах, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В подмосковной деревне Торбеево в частном доме предположительно произошел хлопок газа. Дом почти полностью разрушен. Пострадали двое детей", - сказал собеседник агентства.

В подмосковном главке МЧС РФ агентству подтвердили происшествие с обрушением дома. "Произошло частичное обрушение частного дома без последующего возгорания. В результате происшествия пострадали двое детей", - сказали в ведомстве, отметив, что причины обрушения устанавливаются. Ранее в управлении сообщали, что пострадавшие в результате ЧП госпитализированы.