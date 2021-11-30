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СМИ: в Кабуле произошел взрыв

По предварительным данным, взорвалась заложенная у дороги мина

ТАСС, 30 ноября. Взрыв прогремел во вторник на проспекте Дар-уль-Аман в Кабуле. Об этом сообщил телеканал Ariana News со ссылкой на очевидцев.

В результате происшествия пять человек были ранены.

По сведениям канала, взорвалась мина, заложенная у дороги. В числе пострадавших есть члены захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ).

В течение последних трех месяцев в ряде провинций Афганистана, включая столичный регион, произошло сразу несколько взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как талибы, так и местные жители. Ответственность за некоторые из этих инцидентов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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