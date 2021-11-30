Ураган повредил шесть судов в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Шесть судов оказались повреждены, в том числе парусно-моторная яхта "Славия" затонула, после ураганного ветра в Ялте, сообщила в понедельник в своем Telegram-канале глава ялтинской администрации Янина Павленко.

"Пострадало 6 судов: судно "Кронштатд" - на якорях прибило к пирсу, помят пандус кормы; судно "Форос -1", теплоход - пробоины в носовой и кормовой частях выше ватерлинии, на ходу, подтопление исключено, экипаж 3 человека; "Ливадия", теплоход - пробиты борта, на ходу, на якорях прибило к пирсу; "Санта Барбара", теплоход - на якорях прибило к пирсу, 3 человека на борту; "Крым", теплоход - вдавлена корма, серьезных повреждений нет, на якорях прибило к пирсу; "Славия", парусно-моторная яхта - затонула, на борту топлива нет, пострадавших нет", - написала Павленко.

По ее словам, в городе повалено 15 деревьев, повреждены 10 автомобилей. Травмированы и госпитализированы в результате падения деревьев девочка 16 лет, мужчина и женщина 67 лет. В ликвидации последствий непогоды в Ялте задействованы 148 человек и 54 единицы техники.

Ураганный ветер в понедельник стал причиной падения деревьев и обрыва проводов в Крыму. По различным данным, травмы получили от четырех до пяти человек. Обесточенными оказались около 56 тыс. потребителей, сейчас восстановление электроснабжения продолжается. Во вторник на полуострове вновь ожидают порывы ветра до 35 м/с.