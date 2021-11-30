В Свердловской области СК проводит проверку из-за задержания мужчины за отсутствие маски

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту инцидента в Нижнем Тагиле (Свердловская область), где сотрудники полиции задержали мужчину за отсутствие маски во дворце культуры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК во вторник.

Ранее в местных СМИ появилось видео, на котором сотрудники полиции задерживают мужчину за отсутствие маски, а в это время в машине остается его малолетний сын, который пробыл один около получаса, пока за ним не приехала мать. "Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СУ СК РФ по Свердловской области проводится доследственная проверка по сообщению о конфликте между сотрудниками полиции и местным жителем. Инцидент произошел вечером 23 ноября 2021 у здания по улице 3-го Интернационала в Нижнем Тагиле. В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета России по Свердловской области действиям всех сторон конфликта будет дана объективная правовая оценка", - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, житель Нижнего Тагила оставил в салоне автомобиля малолетнего ребенка и отправился в местный ДК. В здании учреждения он отказался надеть маску из-за чего сотрудники были вынуждены вызвать наряд полиции. "Ролик, размещенный в сети Интернет, тщательно смонтирован, не исключена подтасовка. Стражи порядка не увозили дебошира в дежурную часть, пока по их вызову не приехала мать ребенка, которая и забрала его", - отметил Горелых.

В отношении задержанного заведено два административных дела: по ст. 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и ст. 20.6.1 ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения") КоАП РФ. Руководством полиции Нижнего Тагила также назначено проведение служебной проверки, по итогам которой действиям наряда территориального ОВД, работавшего на месте конфликтной ситуации, будет дана объективная оценка.