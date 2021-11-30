Жителя Иркутской области приговорили к 20 годам колонии за убийство двух женщин

ИРКУТСК, 30 ноября. /ТАСС/. Иркутский областной суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя города Вихоревка, который признан виновным в покушении на изнасилование и убийстве двух женщин. Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Собранные <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 34-летнему жителю города Вихоревка. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ ("Покушение на изнасилование"), п.п. "а, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, сопряженное с изнасилованием"). <…> С учетом мнения прокуратуры мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Осужденный совершил убийства в ноябре 2019 года и марте 2020 года. Одну из женщин после попытки изнасилования он убил, опасаясь, что она обратится в правоохранительные органы. Выйти на след преступника удалось через неделю после совершения преступления. В ходе следствия мужчина сообщил о причастности к убийству еще одной женщины, которая числилась без вести пропавшей с ноября 2019 года. Он также ее убил после попытки изнасилования.

Ранее мужчина уже был судим за изнасилование.