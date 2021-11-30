Порядка 180 населенных пунктов в восьми областях Украины остались без света из-за непогоды

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Около 180 населенных пунктов Украины обесточены из-за сильного ветра. Об этом во вторник сообщила украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 часов (08:00 мск - прим. ТАСС) 30 ноября в результате усложнения погодных условий - порывы ветра - из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 179 населенных пунктов в восьми областях: Черниговская - 49, Донецкая - 36, Киевская - 29, Полтавская - 24, Житомирская - 15, Сумская - 13, Волынская - 7 и Луганская - 6). К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, 30 ноября на Украине ожидается сильный ветер с ливнями, которые местами будут сопровождаться мокрым снегом.