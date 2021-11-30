В Ялте к 13 годам колонии приговорили экс-начальника следственного отдела МВД

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Ялтинский городской суд приговорил к 13 годам колонии и штрафу 77 млн рублей бывшего врио заместителя начальника следственного отдела Управления МВД России по Ялте, обвинявшегося в получении взяток, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе прокуратуры Крыма.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки, совершенное в особо крупном размере"). Как установлено в ходе судебного разбирательства, подсудимый, являясь работником органов внутренних дел, через посредника - адвоката Адвокатской палаты Республики Крым получил взятку в размере 100 тыс. долларов США за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела по фактам мошеннических действий с земельными участками в г. Ялте и возвращение ранее изъятых оригиналов государственных актов на право собственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "он же, через еще двух посредников получил взятки на общую сумму более 400 тыс. рублей за назначение почерковедческих экспертиз и вынесение решений об отказе в возбуждении уголовных дел". "При передаче денежных средств работник полиции и адвокат были задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 77 млн рублей", - сообщается в пресс-релизе.

Также уточняется, что подсудимый лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах власти и местного самоуправления на 10 лет. Приговор в законную силу не вступил.

"В отношении адвоката Адвокатской палаты Республики Крым, еще двух жителей региона, выступавших посредниками, уголовные дела находятся в производстве Ялтинского городского суда", - добавили в прокуратуре.