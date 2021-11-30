Жительница Самарской области подозревается в причинении тяжкого вреда сыну

САМАРА, 30 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Жигулевска, подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего малолетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

"Следственным отделом по городу Жигулевску следственного управления СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 2000 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии")", - говорится в сообщении.

По версии следователей, 28 ноября вечером женщина находилась в своей квартире в Жигулевске с двумя детьми 2020 и 2021 годов рождения. Из-за плача младшего сына женщина нанесла ему несколько ударов руками по ногам и туловищу. Ребенок с многочисленными кровоподтеками был доставлен в медицинское учреждение, где ему также диагностировали закрытый перелом бедренной кости, сообщили в СК.

Подозреваемую задержали. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов профилактики, отметили в пресс-службе ведомства. Старший ребенок сейчас находится с бабушкой.

Прокуратура Жигулевска признала обоснованным постановление городского следственного отдела о возбуждении уголовного дела, передает пресс-служба прокуратуры Самарской области. Надзорное ведомство поставило на контроль расследование дела, а также начало проверку, во время которой даст оценку действиям должностных лиц органов полиции и опеки и попечительства о проведении профилактической работы с состоявшей на учете семьей.