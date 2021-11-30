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ДТП из пяти машин парализовало движение в одном из районов Мурманска

В аварии никто не пострадал

МУРМАНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Пять легковых автомобилей, попавшие в аварию в Ленинском районе Мурманска, утром в час пик парализовали движение в областном центре Заполярья. Пострадавших в ДТП не было, сообщила ТАСС во вторник инспектор по особым поручениям регионального УГИБДД Ирина Петровская.

"В утренний час пик в Ленинском районе Мурманска столкнулись легковых пять машин, было полностью заблокировано движение по одной из полос. Скопилась большая пробка, в том числе из общественного транспорта", - сказала Петровская.

Представитель ГИБДД добавила, что в ДТП никто не пострадал.

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