В Адыгее по обвинению в коммерческом подкупе арестовали сотрудников фирмы

МАЙКОП, 30 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили в Адыгее уголовное дело в отношении двух работников коммерческой организации, которые обвиняются в коммерческом подкупе на сумму 2,2 млн рублей. Мужчины арестованы, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Адыгее по сообщению о коммерческом подкупе в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ. Обвинение в совершении преступления предъявлено директору и мастеру участка коммерческой организации, осуществляющей на территории Тахтамукайского района республики деятельность в сфере энергоснабжения. По ходатайству следователя обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, директор коммерческой организации, осуществляющей свою деятельность в сфере энергоснабжения, и мастер участка за содействие при заключении договора технологического присоединения к сетям газораспределения ряда расположенных в поселке Яблоновский Тахтамукайского района объектов капитального строительства получили от индивидуального предпринимателя более 2,2 млн рублей, что является особо крупным размером. Преступление было совершено в период с 29 января по 8 ноября 2021 путем безналичного перевода, а также наличными денежными средствами.

В рамках уголовного дела следователем во взаимодействии с сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделений Управления Росгвардии по республике проведены обыски. Изъяты предметы и вещи, в том числе электронные носители информации и документация, имеющие доказательственное значение для расследования. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Адыгея, добавили в пресс-службе ведомства.