Суд прекратил уголовное дело в отношении мэра Рыбинска Добрякова

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Мышкинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении мэра Рыбинска Ярославской области Дениса Добрякова, возбужденное после ДТП с его участием, в связи с примирением сторон. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Постановлением Мышкинского районного суда Ярославской области от 30 ноября 2021 года уголовное дело по обвинению Дениса Добрякова в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"), прекращено в связи с примирением сторон на основании заявления потерпевшего", - говорится в сообщении.

9 сентября Добряков на личном автомобиле Lexus GX460 попал в ДТП в районе деревни Охотино. В условиях плохой видимости и дождя машина мэра столкнулась с автомобилем ВАЗ-2110. Добряков получил ушибы и вызвал на место скорую, пассажир и водитель ВАЗ-2110 были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Добряков в Facebook называл себя виноватым в ДТП. Он рассказал, что выполнял маневр с выездом на встречную полосу при плохой видимости на скользкой дороге.