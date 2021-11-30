Трое сотрудников Роспотребнадзора пойдут под суд в Подмосковье за взятки на 3,5 млн рублей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении трех сотрудников Роспотребнадзора в Подмосковье, обвиняемых в получении взяток на 3,5 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"Мытищинская городская прокуратура утвердила обвинительные заключения по трем уголовным делам в отношении начальника отдела, его заместителя и главного специалиста отдела защиты прав потребителей регионального управления Роспотребнадзора, - сообщает надзорное ведомство. - Уголовные дела направлены в Мытищинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу". Обвиняемые содержатся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, фигуранты с сентября 2016 года по декабрь 2020 года получили более 3,5 млн рублей в виде взяток от руководителей и представителей коммерческих организаций, работающих в Мытищах. Деньги передавались за общее покровительство и попустительство, непривлечение к административной ответственности, непроведение дальнейших проверок деятельности юридических лиц. Двое из обвиняемых заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовные дела в отношении них были выделены в отдельное производство.