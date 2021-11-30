На трассе под Астраханью произошло ДТП с машиной скорой помощи

АСТРАХАНЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля с автомобилем скорой помощи произошло на трассе под Астраханью, трое человек госпитализировано, сообщили во вторник в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

"На трассе в Наримановском районе водитель ВАЗ-21074 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с каретой скорой помощи. В результате ДТП госпитализированы: водитель легкового автомобиля (мужчина), а также два пассажира автомобиля скорой помощи (женщины), водитель скорой не пострадал", - сообщили в пресс-службе.

Полиция проводит административное расследование.