{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На трассе под Астраханью произошло ДТП с машиной скорой помощи

Троих человек госпитализировали

АСТРАХАНЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля с автомобилем скорой помощи произошло на трассе под Астраханью, трое человек госпитализировано, сообщили во вторник в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

"На трассе в Наримановском районе водитель ВАЗ-21074 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с каретой скорой помощи. В результате ДТП госпитализированы: водитель легкового автомобиля (мужчина), а также два пассажира автомобиля скорой помощи (женщины), водитель скорой не пострадал", - сообщили в пресс-службе.

Полиция проводит административное расследование.

Теги
РоссияАстраханская область
В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6
Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали, угроза цунами не объявлялась
Читать полностью