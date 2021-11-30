Сильный ветер в Москве повалил 59 деревьев, есть поврежденные автомобили

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Почти 60 деревьев повалены в Москве штормовым ветром, есть поврежденные автомобили. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Городские службы работают в усиленном режиме. По состоянию на 12:00 сильным ветром повалено 59 деревьев, есть поврежденные автомобили. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - сообщили в пресс-службе.

На дежурстве 300 бригад специалистов и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды.

"Непогода с порывами ветра до 20-25 м/с сохранится до конца суток. Просим горожан по возможности воздержаться от пребывания на улице. Находясь на улице, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - предупредили в комплексе городского хозяйства столицы.