Дело о мошенничестве при строительстве газопровода возбудили в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Вишневогорске (Челябинская область) возбудили уголовное дело о мошенничестве на 2,5 млн рублей при строительстве газопровода за счет бюджетных денег. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой областной прокуратуры.

"По материалам прокурорской проверки территориальным следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") УК РФ", - сказано в сообщении.

Каслинской городской прокуратурой установлено, что в 2018 году администрацией Вишневогорского городского поселения с подрядной организацией был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по газоснабжению, однако построенный газопровод не в полной мере соответствует проектной документации, ввод объекта в эксплуатацию невозможен. В результате газ не подан в 260 жилых домов, а бюджету причинен ущерб в размере около 2,5 млн рублей.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в городской прокуратуре.