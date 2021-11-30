Москвичей предупредили о штормовом ветре через громкоговорители и медиаэкраны

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Почти 1,2 тыс. громкоговорителей в Москве задействованы для предупреждения жителей об ухудшении погодных условий и усилении ветра. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Проведены мероприятия по информированию населения города Москвы об опасных явлениях с задействованием: сети подвижной радиотелефонной связи (14 операторов); 51 терминальный комплекс Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей; 176 табло отображения информации ГКУ "ЦОДД"; интерактивных мультимедийных устройств видеоотображения ГБУ "Гормост" (45 экранов); линии и комплексы уличной звукофикации (1 138 шт.); расчеты мобильного оповещения из состава территориального пожарно-спасательного гарнизона города Москвы (по 112 маршрутам с задействованием 104 единиц пожарно-спасательной техники и 26 плавсредств)", - сообщили в пресс-службе.

Непогода с порывами ветра до 20-25 м/с сохранится в Москве до конца суток.