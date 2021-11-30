Под Владимиром двухлетний ребенок выстрелил себе в лицо из пневматического пистолета

ВЛАДИМИР, 30 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Владимирской области проводит проверку по факту ранения двухлетнего ребенка в лицо из пневматического оружия. По предварительным данным, оставшись без присмотра, малолетний самостоятельно выстрелил из пистолета, сообщили журналистам во вторник в прокуратуре.

"Прокуратурой Владимирской области проводится проверка по факту получения малолетним ранения из пневматического оружия", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 28 ноября в Центральную районную больницу города Камешково доставили ребенка 2019 года рождения. По предварительной информации, мальчик из поселка имени М. Горького Камешковского района проживает с матерью, ее сожителем и старшими братом и сестрой. В день происшествия мужчина пренебрег правилами безопасного хранения пневматического оружия, оставив пистолет в свободном доступе на кухонном столе.

"Оставшись в какое-то время без присмотра взрослых, малолетний ребенок взял оружие и выстрелил из него, попав себе в область лица. Сейчас мальчик находится на лечении в одной из московских клиник", - добавили в прокуратуре.

В ходе проверки будет дана оценка действиям родителей ребенка, работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.