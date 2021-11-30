Семейную пару в Тюменской области лишили опеки над девятью детьми из-за антисанитарии

ТЮМЕНЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Родителей лишили прав в отношении их девятерых несовершеннолетних детей в Исетском районе Тюменской области из-за уклонения от выполнения обязанностей в отношении детей, антисанитарии и недостатка продуктов. Об этом во вторник сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судебной системы по Тюменской области.

"Сегодня Исетским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску межрайонного управления социальной защиты департамента социального развития Тюменской области о лишении родительских прав семейной пары из Исетского района. <...> По результатам всестороннего рассмотрения дела с учетом заключения органа опеки и попечительства, прокурора, судом было принято решение лишить Сергея и Викторию З. родительских прав в отношении их девятерых несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.

В середине ноября 2021 года с иском в суд обратилось межрайонное управление соцзащиты населения департамента соцразвития Тюменской области. В иске сказано, что родители долгое время без уважительных причин уклоняются от выполнения обязанностей в отношении малолетних детей, в доме недостаточный запас продуктов, одежды для детей, антисанитарные условия, а дети оставлены без надзора. Кроме того, родителей детей неоднократно привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

Детей передали органу опеки и попечительства, а с родителей взыскали алименты в размере половины их заработка до совершеннолетия детей.