В Ивановской области выявили незаконную рубку сосен

ТАСС, 30 ноября. Полицейские Ивановской области выявили в регионе незаконную вырубку сосен и елей с ущербом более 6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении на сайте "МВД Медиа".

"Пятеро жителей Ивановской области в лесных массивах Ивановского и Фурмановского районов незаконно вырубали сосны и ели. Полученную преступным способом древесину вывозили на деревообрабатывающее предприятие, принадлежащее одному из злоумышленников. Похищенный лес перерабатывали, полученные пиломатериалы реализовали населению. Ущерб от преступной деятельности подозреваемых составил более 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении на сайте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений"). Пятерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.