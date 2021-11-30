Завод в Дзержинске исполнит обязательства по контрактам в полном объеме

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноября. /ТАСС/. Завод боеприпасов имени Я. М. Свердлова в Дзержинске, где 27 ноября произошло несколько взрывов и последующий пожар, исполнит текущие обязательства по контрактам, сообщили ТАСС на предприятии.

"Текущие обязательства по контрактам будут исполнены в полном объеме", - говорится в ответе на запрос редакции.

На заводе в Дзержинске 27 ноября произошло несколько взрывов и последующий пожар на площади 55 кв. м. По информации источника ТАСС, эпицентром взрывов был цех по производству октогена. В результате происшествия пострадали два человека.

Завод возобновил работу в штатном режиме в тот же день. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов"). Прокуратура области начала проверку. Волжско-Окское управление Ростехнадзора просит суд временно запретить эксплуатацию участка одного из производств.

Одно из последних серьезных ЧП на производстве в Дзержинске было 31 августа 2018 года, когда при переупаковывании мин произошло три взрыва, после чего начался пожар. В результате погибли шесть работников предприятия, был разрушен производственный участок. Сумма ущерба превысила тогда 48 млн рублей.