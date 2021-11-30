Во Владивостоке из-за снега три котельные перевели в аварийный режим

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Три котельные во Владивостоке переведены на работу от дизельного энергоснабжения из-за аварий на коммунальных сетях, возникших из-за снегопада. Две центральные тепловые подстанции (ЦТП) отключены, сообщается во вторник на странице главы города Константина Шестакова в Instagram.

Во Владивостоке утром во вторник начался снег, в течение дня усиливается ветер. В Приморье действует штормовое предупреждение, во Владивостоке введен режим повышенной готовности.

"По теплоснабжению: три котельные отключены, переведены на дизельное электроснабжение, две ЦТП на Чуркине отключены, планируем в течение часа запустить", - сообщается на странице Шестакова.

Отключения электричества выявлены на электроподстанциях в разных районах города, в том числе на острове Русский, который входит во Владивостокский городской округ.

"Подстанция "Загородная" - отключены Борисенко, Монтажная, Сафонова, улица Сахалинская, аварийная бригада выехала, работают. По подстанции ВТЭЦ-1 - часть домов Алеутская, Светланская, Фокина. Сейчас аварийные бригады нашли, где авария, устраняют, в течение часа планируют запустить. Также у нас Оборонэнерго проблемы - остров Русский - поселок Канал, Поспелова, Экипажный", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что аварийные бригады на остров выехали. Дорожные службы расчищают дороги от снега, чтобы энергетики смогли добраться к месту неполадок.

Метровые сугробы

По данным городской администрации, во Владивостоке выпало больше полумесячной нормы осадков, снегопад продолжается. Местами высота снежного покрова достигает 25 см, из-за сильного ветра на дорогах образуются сугробы высотой около метра. На улицах города задействовано 183 единицы снегоуборочной техники.

Ночью синоптики прогнозируют сохранение сильного снега, может выпасть до 30 мм осадков. Высота снежного покрова может достигнуть 45 см. Завтра в городе сохранится метель.