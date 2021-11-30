Порядка 60 тыс. человек остаются без электроснабжения в некоторых регионах РФ

ТАСС, 30 ноября. Около 60 тыс. человек в настоящее время остаются без энергоснабжения в Центральной части, на Северо-Западе и Юге России из-за плохой погоды. Подача света должна быть восстановлена в ближайшее время, говорится в пресс-релизе Министерства энергетики РФ по итогам заседания федерального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.

"Энергетики сейчас ведут восстановительные работы сразу в нескольких регионах - Центральной части, на Северо-Западе и Юге России. Обесточенными в регионах остаются порядка 60 тысяч человек. Всего в восстановлении электроснабжения задействовано больше 800 аварийных бригад в составе более 2 тыс. специалистов и 900 единиц специальной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее сложная обстановка зафиксирована в Псковской и Новгородской областях. Восстановительные работы в этих регионах будут продолжаться 1 декабря, а в остальных электроснабжение должно быть обеспечено до конца дня 30 ноября.

"Задача - в кратчайшие сроки ликвидировать последствия непогоды. Кроме того, региональным властям нужно проанализировать ситуацию, чтобы определить, как избегать аналогичных инцидентов в дальнейшем", - подчеркнул замглавы ведомства Евгений Грабчак, добавив, что особое внимание должно быть уделено социально значимым объектам.

Риски нарушения энергоснабжения из-за неблагоприятных погодных условий сохраняются в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах и Калининградской области.