Около 20 деревьев повалено ветром в разных районах Сочи

СОЧИ, 30 ноября. /ТАСС/. Сильный ветер, скорость которого достигала 33 м/с, повалил порядка 20 деревьев повалено в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"По официальным данным гидрометцентра, скорость ветра на курорте достигла 33 м/с. На данный момент в разных районах города повалено порядка 20 деревьев. Оперативные службы распиливают и убирают их с проезжей части", - говорится в распространенном сообщении.

На курорте круглосуточно работает муниципальный оперативный штаб, все службы переведены в режим повышенной готовности.

"До конца суток 30 ноября, а также ночью и утром 1 декабря 2021 года на территории Сочи прогнозируется очень сильный ветер. На участке Магри - Веселое - сильное волнение моря. Жителям и гостям Сочи необходимо принять все меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Сочи прогнозируется ветер до 35 метров в секунду, возможны лавины и смерчи над морем. Также ожидаются ливни с грозами.