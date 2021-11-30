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Во Владикавказе нашли труп 15-летнего подростка в салоне машины

Автомобиль принадлежит отцу погибшего, там была обнаружена канистра с бензином

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 ноября. /ТАСС/. Труп 15-летнего подростка обнаружен в салоне автомобиля во Владикавказе. Причиной смерти, предположительно, стало отравление, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Во дворе дома по улице Дзусова в иномарке, которая в неисправном состоянии была, обнаружено тело 15-летнего парня без признаков насильственной смерти. Он приехал несколько дней назад к отцу из Невинномысска", - сказал собеседник агентства.

Автомобиль принадлежит отцу погибшего, там была обнаружена канистра с бензином. По словам собеседника агентства, предположительно, причиной смерти стало отравление.

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