Во Владикавказе нашли труп 15-летнего подростка в салоне машины

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 ноября. /ТАСС/. Труп 15-летнего подростка обнаружен в салоне автомобиля во Владикавказе. Причиной смерти, предположительно, стало отравление, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Во дворе дома по улице Дзусова в иномарке, которая в неисправном состоянии была, обнаружено тело 15-летнего парня без признаков насильственной смерти. Он приехал несколько дней назад к отцу из Невинномысска", - сказал собеседник агентства.

Автомобиль принадлежит отцу погибшего, там была обнаружена канистра с бензином. По словам собеседника агентства, предположительно, причиной смерти стало отравление.