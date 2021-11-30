Власти Мурманской области назвали причину взрыва кислородного баллона в больнице

ТАСС, 30 ноября. Причиной инцидента в больнице Мурманска стал вышедший из строя редуктор кислородного баллона. Об это ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.

"30 ноября в 19:45 в Мурманске в инфекционном отделении областной больницы на ул. Полухина, 7 вышел из строя пятилитровый кислородный баллон - сорвало редуктор. Произошел выброс с хлопком сжатого кислорода из баллона. Пострадавших и пожара нет, что зафиксировано прибывшим на место пожарным расчетом. Проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по региону, инцидент произошел в инфекционном отделении областной больницы. Сейчас отделение работает в штатном режиме. На месте происшествия работали три пожарно-спасательных подразделения (22 человека личного состава и шесть единиц техники).